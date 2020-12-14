Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yağış azlığı nedeniyle kuraklığa dikkat çeken uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütünün gelecekte su yüzünden koronavirüsten bile daha tehlikeli bulaşıcı hastalıkların görülebileceği öngörülerini hatırlatarak "acil önlem" alınması gerektiğini belirtiyor. Çevre Koruma Mühendisi ve Ziraat Teknisyeni Sedat Acar, Türkiye'nin son yılların en kurak mevsimi geçirdiğini, 5-6 aydır hiç yağmur yağmadığını söyledi. "İstanbul’da su sıkıntısı had safhada" diyen Acar, şunları dile getirdi: Dünyanın %70’i sularla kaplı; ancak sadece %2,5'i içilebiliyor, onun da yalnızca 1-1,5’ine ulaşılabiliyor. Su yataklarımızı kollamamız lazım. Çiftçilerimiz de vahşi sulamanın tarımsal arazilere zararına ilişkin bilgilendirilmeli. Artık damla sulamaya geçmeliyiz. Çünkü vahşi sulama, verimli arazileri öldürüyor. Kışın yağmuru depolayıp tarımda kullanabilsek, bu bile devrim olur. 20 yılda hem içme suyu hem de tarımda kullanılan 30 gölümüz kurudu. Eskiden yavaş yavaş yağardı, şimdi 4-5 ay yağmıyor, yağsa da 1 saatte, o da afet ya da sel felaketi olarak geçiyor. Devlet politikası olarak Su Bilim Kurulu kurulmalıdır. Dünyada susuzluktan ölenlerin sayısı, günde 1.100 kişiden 10 yıl sonra milyonlara ulaşabilir. Bu, felaket senaryosu değil öngörü. Tedbir şart.

BM'DEN İKLİM OHAL'İ ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma nedeniyle bütün ülkelere İklim Olağanüstü Hâl (OHAL) çağrısı yaptı. Guterres "OHAL, karbon seviyesi nötr olana kadar devam etmeli. Karbondioksit, rekor seviyede. Sanayi Devrimi öncesine göre 1,2 derece daha sıcak. Gidişatı değiştirmezsek, bu yüzyılda 3 dereceden fazla sıcaklık seviyesine ulaşabiliriz. Dramatik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, hâlâ inkâr edebilecek kimse var mı?" diye sordu. NEWYORK İHA