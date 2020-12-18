MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bahçeli ittifak bozmak istiyor’ iddiasına, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki” dedi.
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na cevap: Cumhur ittifakı 2023’te yine iktidar olacak
18.12.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak." dedi.
Etiketler : MHP Genel Başkanı Bahçeli,Cumhur İttifakı,iktidar,
754008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754008.aspx
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