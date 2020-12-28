İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 20.93 seviyesine kadar indi. Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34.02 olarak ölçülmüştü.
İstanbul’la ilgili korkutan veri: Doluluk oranı yüzde 20 seviyesine indi
28.12.2020 - 10:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 20 seviyesine kadar indi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,baraj,doluluk oranı,
755985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755985.aspx
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