Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 20.93 seviyesine kadar indi. Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34.02 olarak ölçülmüştü.