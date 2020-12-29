Konser salonlarına, stadyumlara, sinema salonlarına, ofislere ve hatta ülkelere girmek için gösterilebilecek 'aşı pasaportu' veya 'sağlık pasaportu' denilebilecek dijital kimlik bilgileri oluşturdu. Linux Vakfı, bilgilerin koordinasyonunu teşvik etmek için, beş kıtada 300'den fazla kişiden oluşan Covid-19 Credentials Initiative ile ortaklık kurdu. Ayrıca IBM ve CommonPass ile de ortak çalışıyor.
Aşı pasaportu mecburi oluyor
29.12.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pek çok şirket ve teknoloji grubu, insanların Covid-19 testleri ve aşılarının ayrıntılarını yüklemeleri için akıllı telefon uygulamaları veya sistemleri geliştirmeye başladı.
Etiketler : covid,covid pasaportu,covid 19,
756160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756160.aspx
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