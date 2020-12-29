Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla ilgili, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir." dedi.

Çavuşoğlu, (Türkiye'nin Libya'ya desteği ile ilgili olarak, "Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Aliyev barış elini tüm zorluklara rağmen Ermenistan’a uzattı" dedi.