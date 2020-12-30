Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Çin menşeli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısının etkinlik düzeyine yönelik değerlendirmeler sürüyor. Türkiye Faz1 ve Faz-2 denemelerinden olumlu sonuç aldı. Ayrıca yaygın kullanıma başlamadan önce etkinliğinden de emin olmak için Türkiye kendi gönüllülerin verileri topladı. Bu bakımdan ikinci doz vurulduğundan itibaren en az 14 günlük süreci geride bırakanlar baz alındı. Aşının etkinliği yüzde 91,25 olarak tespit edildi. Güven aralığı olarak belirlenen yüzde 71,25 ile yüzde 97,30 rakamları da dikkat çekti. Yani, henüz ikinci dozunu olmayan veya üzerinden 14 gün geçmediği için değerlendirme kapsamına alınmayan vakaların da önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalara alındığında, etkinlik oranının daha da yükselmesi bekleniyor. Ancak, en kötü ihtimalle bile aşının etkinliğinin yüzde 71,25 olacağı belirtiliyor. Bu rakam DSÖ’nün belirlediği alt limitten yüzde 21,25 daha yüksek. Şu anki verilere göre etkinlik oranının artması bekleniyor. Ayrıca ikinci dozun uygulandığı üç sağlık çalışanı, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen hastalanmadı. Yani, hastalığa dair belirti görülmedi. Böylece aşının hastalığı engellediği ve antikorun virüsü bloke ettiği tespit edildi. Uzmanlar bu kişilerden bulaşmanın olmayacağını ya da çok az olacağını ifade etti.