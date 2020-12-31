Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz - ANKARA

Türkiye’nin Çinli firma Sinovac’tan aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısının Türkiye’ye gelmesinin ardından aşıların uygulanma takvimi üzerinde çalışmalar başladı. Ankara’da ana depoya alınan aşılar, ilk önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından testlere tabii tutulacak. Bu testler, aşıların seri numaralarına bakılarak ve her seriyi temsil eden aşıdan birer numune alınarak yapılacak. 14 gün sürecek testlerin ardından dağıtım yapılacak.

SAĞLIKÇILAR İÇİN YETERLİ

Aşılamada öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. Bir kişiye iki doz aşı vurulacağı için ilk gelen 3 milyon aşı ile 1,5 milyon kişi aşılanabilecek. Türkiye’de toplam sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 60 bin olduğu düşünüldüğünde gelen ilk parti yeterli olacak. Kademeli olarak toplamda 50 milyon doz gelecek aşının diğer dozlarının ise ocak ayından itibaren teslim edileceği belirtiliyor. 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına ise ocak sonu ya da şubat başı gibi geçilecek. Mayıs ayı sonuna kadar 50 milyondan fazla kişinin aşılanması hedefleniyor. Yerli aşının da devreye girmesiyle herkes aşılanmış olacak. Aşılar, karmaşanın da önüne geçmek için sıra ile yapılacak. Vatandaşlar, sırasını e-Nabız sistemi ya da aile hekimlerinden öğrenebilecek. Sırası gelen vatandaş kendisine verilen gün ve saat diliminde aile hekimliğine giderek aşı olacak. Bilgiler de e-Devlet, e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına işlenecek.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı planı şu şekilde:

İlk aşamada, sağlıkçılar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve koruma evlerinde kalanlara

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için önemli sektörlerde ve riskli ortamda çalışanlar ile 50- 64 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar. Polisler, askerler, öğretmenler, kargo görevlileri gibi...

Üçüncü aşama 50 yaş altında en az bir kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar

Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler.

KİMLERE AŞI VURULMAYACAK?

18 yaş altı çocuklar, gebeler, emziren anneler, alerjik tepki gösterecekler ve son 4 ile 6 ay içerisinde koronavirüse yakalanarak hastalığı geçirmiş olan kişilere aşı yapılmayacak.