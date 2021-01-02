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Güvenlik kaynaklarından Somali’deki saldırıya ilişkin açıklama
02.01.2021 - 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik kaynakları:"Basında Somali’deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda beş Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."
Etiketler : Somali’deki saldırı,
757043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/757043.aspx
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