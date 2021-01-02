Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 15 mutasyona uğramış hasta tespit edildiğini açıklamasının ardından mutasyona uğramış Covid hastalarından 2 kişinin Gaziantep'te görüldüğü iddia edilmiş, bazı bası basın ve medya kuruluşlarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Covid 19 virüslü yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile bu kişilerin 10 gün boyunca şehir içerisinde dolaştığı yönündeki iddialar yansımıştı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddialar yalanlanırken, "Bazı basın mecralarında İngiltere’den Gaziantep’e mutasyona uğramış olan Covid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mutasyona uğramış olan Covid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere’den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere’den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır" denildi.