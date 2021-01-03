Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzeridnen yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" ifadelerini kullandı.