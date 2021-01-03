İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzeridnen yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" ifadelerini kullandı.
Soylu: İt ürür kervan yürür!
03.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Yıllar sonra, 3 ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan. Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" dedi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
757272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/757272.aspx
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