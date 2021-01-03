İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede korona virüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.