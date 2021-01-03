İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede korona virüs tedavisine başlanmış ve entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kadir Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi.
Koronavirüs tedavi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
03.01.2021 - 21:04 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedavisine entübe edilmiş şekilde devam edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlanıldığı öğrenildi.
Etiketler : kadir topbaş,koronavirüs,diyaliz,
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