Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amirlerimiz sadece devletimizin varlığını ve gücünü değil, vatandaşlarımıza uzanan şefkatli elini de temsil etmektedir. Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle çalışan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum
10.01.2021 - 19:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Etiketler : fuat oktay,10 ocak,idareciler günü,
759009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759009.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER