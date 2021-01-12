İçişleri Bakanlığı: ”Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldı.
Bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “EREN-1 TENDÜREK Operasyonu”nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel 72 operasyonel tim görev alıyor.
Eren-1 Tendürek operasyonu başlatıldı
12.01.2021 - 13:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı: ”Bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eren-1 Tendürek Operasyonu,
759384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759384.aspx
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