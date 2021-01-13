Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimi ve takibi için mobil uygulama geliştirdi. “Aşıla” isimli aplikasyon ile Covid-19 aşıları da dâhil olmak üzere aşı kayıt, takvim ve takipleri gerçekleştirilebilecek. Özellikle koronavirüs aşı kayıtları buradan yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, karekodu okutularak kaydı tamamlanacak. Yani önce kayıt sonra aşı yapılacak. Aplikasyon ile ilgili bütün bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Hekimler ile sağlık personeli, bu uygulama üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek, kayıtlarını yapabilecek, randevu oluşturabilecek. Uygulama "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.