Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Hayırlı sabahlar, kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftanın bu son iş gününde Cenab-ı Allah'tan hepimiz için sağlık, huzur ve bereket niyaz ediyorum. Bugün çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı'ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi'nin restorasyon sonrası açılışını gerçekleştirecek, ardından saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisimizde DEİK Yönetim Kurulu ile bir araya geleceğiz.

Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu tedbirlerine uyarak, 'TMM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe ilkelerine de riayet ederek virüs belasını defetme mücadelemizde yanımızda olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."