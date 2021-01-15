Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde açıklıyor.

Erdoğan, "Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

"Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları bu dönemde, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle rakiplerine fark atıyor. Şüphesiz bunda dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine yeni alternatifler oluşturma çabasının da payı var. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir." dedi.

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor"

AB ile Gümrük Birliği anlaşmalarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine söyle devam etti:

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu çalışmaları daha da ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğiz."

"Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz"

Erdoğan: "Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların üretici ve çalışanlarımızın üzerinde oluşturduğu yükü, en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdik, gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız. Türkiye'nin her türlü zorluğa, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik. Salgının etkileriyle mücadeleyi, hem makro ekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz." dedi.

"Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Kur cephesine baktığımızda TL'nin dolara karşı yüzde 12, avroya karşı yüzde 10 düzeyinde değer kazandığını görüyoruz. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık." dedi.

"Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır." dedi.