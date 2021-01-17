Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Bölgeye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi'nin kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kdz. Ereğli'den bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
MSB: Bartın'a fırkateyn görevlendirildi
17.01.2021 - 15:32 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da geminin batması üzerine bölgeye fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Bartın,fırkateyn,
760637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760637.aspx
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