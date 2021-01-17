Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.



Bölgeye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi'nin kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kdz. Ereğli'den bölgeye sevk edildiği öğrenildi.