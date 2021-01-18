Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 85’i gördü.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul’da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor.



Kar lastiği takmayan sürücüler ara sokaklarda kaldı. İstanbul’da kar yağışının etkisiyle sıcaklık gece boyu -6’lara kadar inmesiyle, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi.

İBB yeterli kar temizliği ve tuzlama yapmadığı için sürücüler otoyol sapaklarında kaldı. TEM otoyolunda Bolu Dağı'nı andıran görüntüler oluştu. İstanbullular, hem uyarıp hem yeterli tedbir almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır. İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor" uyarısını yaptı