Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ve Yunanistan 61'inci istikşafi görüşmeler için önümüzdeki hafta masaya oturmaya hazırlanırken, görüşmeler öncesinde Atina daha önce olduğu gibi yine ‘oyun bozanlık’ yaptı. Diyalog sürecinin baltalamaya yönelik adımlar atan Yunanistan’dan, son bir haftada üç provokatif hamle geldi.

İLK TAHRİK BAŞPİSKOPOS’TAN

İstikşafi görüşmelerin başlamasına az bir süre kala diyalog atmosferini sabote edecek ilk açıklama Başpiskopos İeronimos'tan geldi. İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren küstah ifadeler kullanan Başpiskopas’a hem Ankara’dan hem de Batı Trakya’dan cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Başpiskopos’un sözlerini kınarken, Batı Trakya'daki Türk Azınlığı Danışma Kurulu da "Geçtiğimiz bu zorlu dönemde, İslam karşıtı söylemler yerine, daha barışçı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını umut ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DOĞU AKDENİZ’DE ABD İLE TATBİKAT

Türkiye ile İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelere günler kala provokasyonun dozunu gittikçe artıran Yunanistan’ın bir sonraki hamlesi ABD ile Ege’de ortak düzenlemesi oldu. Yunanistan ve ABD arasında “Eddie's Odyssey” adı altında yapılan ikili tatbikatta, küçük bir kayalık olan Değirmenlik adasıana ortak asker indirme operasyonu gerçekleştirdi. Yunanistan ile ABD ordusunun ortak tatbikatında, bir dönem Atina ve Ankara’yı savaşın eşiğine getiren Kardak benzeri bir kayalığa asker çıkarması da dikkat çekti.

12 MİLİ YİNE GÜNDEME GETİRDİLER

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 12 mil çıkışı da diyalog sürecini akamete uğratacak son adımlar olarak kayda geçti. Miçotakis, İyon Denizi’nde karasularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Yunan Parlamentosu’nda, batı karasularının 12 mile yükseltilmesinin Türkiye ile olan doğu karasuları için de mesaj niteliğinde olduğunu söyledi. Dendias da “Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" diyerek provokasyona imza attı.