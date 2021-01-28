Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Aydan Arslan, altı sene önce dağa götürülen kızı Aysun’a kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Eylemleri süresince birçok siyasi partinin kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bizi ziyaret etmedi, burada olduğumuzu görmüyorlar. Bizimle ilgili hiçbir şekilde konuşmadılar. Gelsinler, bizi ziyaret etsinler, derdimizi paylaşsınlar. Onlardan başka bir talebimiz yok susmasınlar

Kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş “Bütün partililere sesleniyorum, bize destek versinler. Bu işin sonu yoktur" diye konuştu.

514 gündür eylemlerini sürdüren annelere bir aile daha katıldı. Oğlu Hüseyin için gelen anne Fatma Çoban, “Oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Nasıl o tuzağa düştün? Evine dön, ciğerimizi yaktın” dedi.