Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar:

"Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına ‘militan’ diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın"

"Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır."

"Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın"

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