Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk” dedi.

"UMARIM BIDEN YÖNETİMİ GERİ DÖNER"

Bakan Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" ifadesini kullandı.

"3 VATANDAŞIMIZ BUGÜN TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER"

Gine Körfezinde korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu "5 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler" dedi.

ZARİF: BÖLGE ÜLKELERİNİN YARARINA OLACAKTIR

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" dedi.

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