Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Sağlık çalışanlarının en ön safta kahramanca mücadele verirken PTT’nin de geri planda büyük bir lojistik destek sağladığını belirten Budak, “Vatandaşın e-Ticaret’e yönelmesi, kargoda patlamaya sebep oldu. Güvenilir olması açısından PTT de ciddi manada tercih edildi. Çok fazla kişiyle temas hâlinde bulunmaları, kendi iş yerlerinde sabah bir araya gelmek mecburiyetinde olmaları, kargocuların da sağlığını tehdit etti. Busebeple sektör çalışanlarının ilk etapta aşılanacak olması, oldukça sevindirici” dedi.