İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98’i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
İstanbul Valiliği "Boğaziçi şüphelilerinden 98'i serbest bırakıldı"
02.02.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını açıkladı.
Etiketler : İstanbul Valiliği,Boğaziçi Üniversitesi,gözaltı,
764505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764505.aspx
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