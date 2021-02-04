Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin evlatlarını serbest bırakın ve gerginliğe son verin” açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, teröre karışmış marjinalleri, “Türkiye’nin evlatları” diye sevimli gösterme çabası ise, tepkiyle karşılandı. Geçmişte, başkanların siyasete karışmaması telkinlerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Rektörü’ne mektup yazıp “Gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin” diyerek istifa çağrısında bulundu. Sol bir yayın organının kurgu haberi üzerine başlatılan “Aşağı bak” yalanını, sosyal medyada yayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Boğaziçili gençlerle buluştuk. Amacımız, rektör atama yöntemine karşı bilimin ve üniversitenin onuruna sahip çıkmak, diyorlar. Gençlere şiddet son bulmalı, yetkili makamlar onları dinlemeli” diye mesaj attı. Dört maddelik talep sıralayan İmamoğlu’na Avukat Derya Yanık, “İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem Bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz” şeklinde iğnelemede bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “Yeter artık” Tweet’leri attı. Muhalefetin kampanyasına arka çıkan firari FETÖ’cüler ile CHP’li vekiller ortak etiketle mesajlar paylaştı.