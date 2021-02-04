Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çataklı şunları ifade etti: "04.01.2021 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. İstanbul'da 159 kişinin 79'unun başta PKK FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Yine gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.

Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz."