Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalar da bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bahçeli ile yeni Anayasa konusu gündeme geldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başı da var.

Bunlar içerisinde akademisyenler de var. Bu ülke bir hukuk devletidir. YÖK'ün bir yetki alanı var ve tabii cumhurbaşkanının buradaki yetkileri var.

Bundan önce de Boğaziçi'ne iki rektör atadım. Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa diyecekler.

Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.

ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ

Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Zenci vatandaşlarınızı polisleriniz yere yatırıp öldürdüler. Bunun hesabını nasıl verecekler. Yahu Macron sen önce Sarı Yeleklileri çöz. Muhalefet huzurumuzu kaçırmanın peşimde.

Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Boğaziçi geri gidiyor, tekrar ayağa kaldırma derdindeyiz. Oradaki yavruları teröre peşkeş çektirmeyiz.

HDP'NİN CHP ZİYARETİ

Bu gidiş gelişlerin kararını 2023'te millet verir.

LİBYA'DAKİ TÜRK ASKERİ

Türkiye' Libya'dan asker çeksin diyor. Macron bu işi öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Türkiye orada keyfinden bulunmuyor. Kendilerinin işgal ettikleri Mali'den gelenler var. Türkiye bir yere barış için gider. Libya davet etmiştir ve bu davet üzerine biz orada bulunuyor.