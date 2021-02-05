MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi.
MSB: Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi
05.02.2021 - 17:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi.
Etiketler : MSB,
765393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765393.aspx
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