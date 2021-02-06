Midyat’ın olaylı şekilde ayrıldığı meslektaşı Yaşar’ı darp ettiği öne sürülmüş ve karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı. Hürriyet’in haberine göre eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini rahatsız ettiğini ileri süren Midyat, mahkemeye başvurarak 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.
Sermiyan Midyat’a mahkemeden ret geldi
06.02.2021 - 16:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile eski sevgilisi Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Sermiyan Midyat,
765626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765626.aspx
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