Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Midyat’ın olaylı şekilde ayrıldığı meslektaşı Yaşar’ı darp ettiği öne sürülmüş ve karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı. Hürriyet’in haberine göre eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini rahatsız ettiğini ileri süren Midyat, mahkemeye başvurarak 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.