Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kısmı öğrenci olmayan eylemcilerden T.K’nin, daha önce terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve bu nedenle birden fazla kez gözaltına alındığı tespit edildi. Bir başka eylemci D.B’nin ise MLKP faaliyetleri kapsamında ocak ayında tutuklandığı belirlendi. Eylemci M.Ö’nün, TKP-ML konferans örgütünün gençlik yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü ve defalarca gözaltına alındığı tespit edildi.

66 yaşındaki S.K’nin, Samsun’da PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda gözaltına alındığı tespit edildi. 35 yaşındaki C.A’nın, terör örgütü TKP-ML’nin açık alan yapılanmasında görevli olduğu belirlendi. C.A’nın Gezi eylemlerinde tutuklandığı anlaşıldı. 41 yaşındaki Ş.T’nin MLKP’nin açık alan yapılanması Ezilenlerin Sosyalist Partisinin (ESP) eş genel başkanlığını yaptığı ve daha önce pek çok eylemde gözaltına alındığı belirlendi.

32 yaşındaki P.T’nin Gezi eylemleri kapsamında, 2018’de ise MLKP eylemleri kapsamında tutuklandığı belirlendi. 49 yaşındaki S.G’nin, MLKP yanlısı Sosyalist Kadın Meclisleri Grubu bünyesinde İstanbul’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2007’de ise tutuklandığı ortaya çıktı.