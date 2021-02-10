İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
10.02.2021 - 07:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Bölgesi’nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 13.00 Yalova-Pendik, 13.00 Pendik-Yalova, 15.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Etiketler : ido seferleri,sefer iptalleri,
766449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766449.aspx
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