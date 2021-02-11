Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "2023 vizyonu" olarak Ay’a gidileceğini açıklamasının ardından gözler, yıllardır bu alanda yapılan çalışmalara çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmaları devrettiği Türkiye Uzay Ajansında, Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi'nin (BURAK) hayata geçirileceği öğrenildi. Projenin fizibilite çalışması, 2017 senesinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi millî ve özgün hibrit roketimizle Ay’a sert iniş yapacağız. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı, uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz" hedefi için hız verilecek projeyle uzay teknolojilerinin geliştirilerek uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye'nin “uzaya bağımsız erişim yapan ülkeler” arasında yer alması, öncelikli hedef. Peygamber Efendimizin (sallalahü aleyhi vesellem), Miraç Gecesi, Mekke-i mükerremedeki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğunda bindiği “Burak” isimli semavi atın adı projeye verildi. Roket motorları, sonda ve fırlatma sistemleri ile altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi planlanan projeyle dünyayla rekabet edebilir hâle gelinecek. Son dönemde Türkiye uzayla ilgili adımlarını hızlandırmıştı. 5. nesil TÜRKSAT 5A uydusu, 8 Ocak’ta Space-X firmasına ait Falcon-9 roketiyle uzaya gönderilmişti. Uydu, dört ay sonra yörüngeye yerleşecek. Öte yandan %60 yerlilik oranıyla yapılan TÜRKSAT 6A da önümüzdeki sene fırlatılmayı bekliyor.

ABD basını: Beyin göçünü tersine çevirir

AP ve Reuters’ın, Türkiye’nin Millî Uzay Programı’yla ilgili haberleri, ABD’nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde geniş yer buldu. AP’nin, “Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı” haberinde “Programın, Erdoğan’ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü” belirtildi. 2018’de kurulan Türk Uzay Ajansına atıf yapılan haberde projenin bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açacağı ve ülkeden beyin göçünün azalmasına etki edebileceği dile getirildi. Reuters da “Erdoğan, ‘Türkiye 2023'te Ay’a ulaşmayı hedefliyor’ dedi” başlıklı haberinde Türksat 5A’nın uzaya fırlatılışını hatırlattı. Ajans, Erdoğan’ın 10 stratejik hedefine de işaret etti.