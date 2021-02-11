Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19, mutasyonlara uğrayarak insanları daha da tedirgin ediyor. Endişe edilecek bir şey olmadığını vurgulayan sağlık uzmanları, şu ana kadar onaylanan aşıların mutant virüsü karşı da koruduğunu savunuyor. Bilim adamları da virüslerin gen dizilimini sürekli kontrol ettiklerini belirterek, aşının ona göre uyumlu hâle getirebileceğini söylüyor. Ayrıca uzmanlar, “Bugüne kadar edinilen bilgi birikim sayesinde pandemide en başa dönme riski yok” diyor.

CORONAVAC YÜZDE 100 ETKİLİ

Bu arada uzmanlar, ortaya çıkan mutasyonlar arasında aşıya en dirençli olanın Güney Afrika varyantı olduğu kanaatinde. Çoğu aşının bu varyanta karşı da etkili olduğunu vurgulayan uzmanlar, yalnızca antikor seviyesinde bir düşüş olabileceğini söyledi. Pfizer-BioNTech ile Moderna firmaları da bu düşünceyi tasdikledi. Türkiye’de uygulanan Çin menşeli CoronaVac aşısının ise ağır hastalığı engellemede yüzde 85, ölümleri engellemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

AŞILAMA, ÖLÜMLERİ AZALTTI

Yine de oluşabilecek kötü tablolara karşı stratejimizin hazır olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu yüzden tek bir aşıya bağımlı kalınmaması gerektiğini dile getirdi. Virüsün bir an önce yok edilmesi için toplumun yüzde 60 ila 80’inin üç dört ay içerisinde aşılanması gerektiği vurgulandı. Öte yandan ABD gibi yaygın aşılamanın yapıldığı ülkelerde vaka sayıları yüzde 25, hastaneye yatışlar yüzde 15 düştü. Aşılama çalışmalarının daha hızlı olduğu İsrail’de ise bu oran iki katına çıktı.