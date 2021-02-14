Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, 13 masum Türk vatandaşının acımasızca katledildiği haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti. Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına ve bu trajediyle bağlantılı olarak kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.