Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 yılı aşkın süredir Kuveyt sınırları içerisindeki bir limanda bekletilen geminin içerisindeki 18 kişilik mürettebatın bugüne kadar dışarıya çıkmalarına izin verilmezken, 16 aydır gemide bir Azerbaycan Türkü başmühendis, bir Bangladeşli ve 16 Hintli personel ile mahsur kaldığını belirten Bursalı kaptan Yusuf Sencer Sotan, mürettebat ile birlikte dünyaya seslerini duyurabilmek için açlık grevi başlattıklarını söyledi. Kaptan Sotan "Patlak veren pandemi sebebiyle Kuveyt hükûmeti ülkeye giriş çıkışları kapayınca personel değişimi iptal oldu. Maaşlarını alamayan 4 personel isyan çıkardı. Kuveytli yetkililerden yardım istedik. Ancak ilgilenen olmadı. Gemi de bağlandı. Ne olur bizi gönderin diyoruz ama göndermiyorlar. Bizi ancak sayın Cumhurbaşkanı’m ve Dışişleri Bakanı’m kurtarabilir, 1 yıldır eşimi görmüyorum, ne olur bana yardım edin, kurtarın beni" dedi.