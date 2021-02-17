Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık Covid-19 vaka dağılım haritasında Doğu Karadeniz bölgesi birinci sırada yer aldı. Buradaki vakaların hızlar artmasının sebebini Trabzon’da yaşayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye sorduk. Özlü “Sebebini kesin olarak bilmiyoruz ama gözlemlerin şu yönde ki; aile boyu hastalık çok rastladığımız bir durum. Bu bölgede geleneksel alışkanlıklar salgın sürecinde de devam ediyor. Burada, neredeyse herkesin köyde bir evi var. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cuma akşamı itibarıyla insanlar köye gidiyor. Çünkü köy yerleri daha rahat ve buralarda rahat hareket ederek, bir araya gelebiliyorlar. Genelde kardeşler baba ocağında toplanıyor ve hafta sonu kalabalıklar oluşuyor. 4-5 aile bir arada yeniliyor, içiliyor ve sohbet ediliyor. 2-3 gün böyle bir arada geçiriliyor ve komşular da bazen buna dâhil oluyor. Dolayısıyla, böyle ortamlarda virüsün bulaşma riski çok daha yüksek. Onun dışında Karadeniz çok göç veren bir bölge. Dünyanın ve Türkiye’nin değişik yerlerinden buraya sürekli geliş gidişler oluyor. Böylece virüs de yayılıyor” diye konuştu.

YASAKLAR İL İL KALKACAK

Salgında kontrolün sağlanması ve normalleşmeye geçmek için bütün ölçütlerin belirlendiğini belirten Özlü, şunları söyledi: Ölçütleri Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Türkiye’nin her yeri salgın durumu anlamında aynı değil ve gördük ki iller arasında epey fark var. Bundan sonraki kararları Hıfzıssıhha Kurulları verecek. Böylece durumu iyi olan illerde yasaklar kalkacak.

SAMSUN KARADENİZ'DE 1. TÜRKİYE'DE 2. SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’de 8-14 Şubat tarihleri arasındaki vaka tablolarını paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide bir olarak açıklandı. Buna göre nüfusa oranla en çok vaka 9.307 ile İstanbul’da görüldü. İkinci sırada ise 2.323 vakayla 1 milyon 356 bin 79 kişinin yaşadığı Samsun yer aldı. Samsun Karadeniz Bölgesi’nde ise birinciliğe oturdu. Ayrıca Doğu Karadeniz, en çok vaka artışının yaşandığı bölge oldu. İHA