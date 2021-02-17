Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi” imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak." dedi.
Karaismailoğlu: Türksat 5A yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak
17.02.2021 - 09:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
768302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768302.aspx
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