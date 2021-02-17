Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi bugün gerçekleşen duruşmada, FETÖ üyeliği suçundan yargılanan ve ankesörlü telefona örgütlü imamları ile haberleştikleri iddia edilen 3 sanık, hakim karşısına çıktı. Kaş Hava Radar Komutanlığında astsubay olarak görevli F.T., H.B. ve B.V. isimli 3 sanık, ayrı ayı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ üyesi 3 sanığa hapis cezası
17.02.2021 - 19:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da ankesörlü telefonla örgüt imamları ile haberleştikleri iddia edilen Kaş Hava Radar Komutanlığında görevli 3 sanık astsubay, ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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