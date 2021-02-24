Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alnın bilgi sonrası şahıslar ile ilgili çalışma başlatıldı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışan, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alındı.