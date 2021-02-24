Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılandığı davanın Kobani olayları davası ile birleştirilmesine karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yüksekdağ'ın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılamayacağına dair mazeret dilekçesi gönderdiği açıklandı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından görüşü sorulan savcılık makamı, Yüksekdağ'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Savcı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçlar bakımından bağlantılı olması nedeniyle mevcut davanın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesini istedi.

Sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme, mevcut dava dosyasının Kobani olayları davası ile birleştirilmesine ve Yüksekdağ'ın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmesine hükmetti.

Kobani davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski HDP'li milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte toplam 108 sanık bulunuyor.

Kobani davasının sanıklarına 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Söz konusu dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Nisan 2021'de Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanacak.