Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Dört Yunan F-16 uçağının Ege'de bilimsel araştırma yapan TCG-Çeşme gemisini taciz etmesinin yankıları sürerken, sahada gereken karşılığı veren Ankara, diplomatik olarak da harekete geçiyor. Bu kapsamda bir dizi adım atılması beklenirken, Yunanistan'ın Ege’deki saldırganlığı ve Türk gemilerini tacizleri uluslararası platformlara taşınacak.

DÜŞMANCA TUTUM ANLATILACAK

Türkiye, başta BM, NATO ve AB’nin en üst mercilerine Atina'nın agresif ve düşmanca tutumunu bildirecek. Ege'de yaşanan ihlaller, gemilerin tacizi ve Yunanistan'ın provokasyonları belge ve bilgiler ile söz konusu mercilere sunulacak. Türkiye'nin Ege'deki Yunan ihlallerini ve tacizlerini Hollanda’daki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıma hakkı olduğu da belirtilirken, bu kapsamda suç duyurusunda bulunabileceğine de dikkat çekiliyor.

HER PLATFORMDA DUYURACAĞIZ

Yunanistan tarafından Ege'de gayri askeri statüdeki adaların uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılması da yine Ankara'nın gündeminde. Bu kapsamda Atina'nın uluslararası hukuk ve anlaşmaları yok saydığı her platformda gündeme getirilecek. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki maksimalist tezleri, yayılmacı politikası ve provokatif adımları ikili ve çoklu görüşmelerde anlatılacak. Ayrıca, Türkiye'nin haklı tezleri başta AB ve NATO olmak üzere muhataplarına iletilecek.

GERGİNLİK TIRMANDIRILIYOR

Öte yandan, yaklaşık 5 yıl aradan sonra Yunanistan ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da başlayan istikşafi görüşmelerin bir sonraki turuna az bir süre kala Atina'nın Ege'de tansiyonu yükselten adımlar atması provokasyon olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, mart ayında yapılacak AB zirvesi öncesinde Türkiye'yi tahrik ederek, kara propaganda yapma niyetinde olduğuna işaret ediliyor.

ABD'DEN CESARET ALIYOR

Bu arada, Ankara-Atina hattında Almanya ve NATO'nun gerginliği düşürme ve tarafları masaya çekme girişimleri devam ederken, Yunanistan'ın arkasına ABD rüzgârını aldığına dikkat çekiliyor. Yeni Beyaz Saray yönetimin, Yunanistan'ı gözü kapalı desteklemesinin Atina'ya cesaret verdiği ifade ediliyor. Yunan medyasına göre, Washington, bu desteğine karşılık, Atina ile yapılması planlanan yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan'da 20'den fazla yeni konuşlanma yeri istiyor.