Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'de üretilen tüfek SAR 762 MT, bütün testleri başarıyla geçerek seri üretime hazır hâle geldi. 4 ayrı modeli bulunan SAR 762 MT, hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetiyle ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor. 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek SAR 762 MT, 1.200 metre uzun menzile sahip olmasıyla hem güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde önemli bir rol oynayacak hem de makineli tüfek konusunda dışa bağımlılığın önüne geçecek. Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan "Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca yurt dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda da çok önemlidir. Bununla da gurur duymaktayız. İlk partiyi de önümüzdeki ay içinde ordumuza teslim edeceğiz" dedi.