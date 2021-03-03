Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, özetle şöyle denildi: “Haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı. Türkiye, yerli ve millî sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."