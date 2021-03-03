Açıklamada, özetle şöyle denildi: “Haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı. Toplantıda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı. Türkiye, yerli ve millî sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."
'Savunma sanayiimiz hedef alınıyor'
03.03.2021 - 06:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Külliye’de yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve millî sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.
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771720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771720.aspx
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