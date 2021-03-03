Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin F-35 projesinde uğradığı hak kaybının telafisi için ABD'li bir hukuk şirketiyle sözleşme imzalanmasını değerlendirdi. NTV'de soruları cevaplayan Demir, sözleşmenin amacının programa geri dönmek olmadığını söyledi. Savunma Sanayii Başkanı, Almanya'dan motor temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle geciken Altay Tankı Projesi için iki yerli motor üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başka bir ülkeden alınan motorun da kısa sürede Türkiye'ye getirilerek testlerinin başlayacağını belirtti.

Demir, yapımı devam eden TCG Anadolu gemisinin bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisine dönüştürüleceğini de açıkladı.

Projeyle katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek.

Gemiye yerleştirilecek komuta merkezi ile aynı anda en az 10 silahlı insansız hava aracı operasyonlarda kullanılabilecek.