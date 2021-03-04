Kentin en işlek caddelerinden Time Square'deki ilan büyük tepki gördü.
FETÖ'cü provokasyon konusunda harekete geçen Türk Konsolosluğu, terör örgütü FETÖ'ye ait "Silenced Turkey" isimli platformun büyük maliyetler ödeyerek yayınlatmaya çalıştığı kirli propsgandayı durdurdu.
New York sokaklarında 15 Temmuz afişleri
Terör oluşumunun tahriki sonrası harekete geçen Türkler, tepkilerini New York sokaklarında açtıkları Türk bayraklı konvoylarla gösterdi. Ayrıca kentin sokaklarında 15 Temmuz'u hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkan afişler gezdirildi.