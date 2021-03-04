Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşları Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ve Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev’in davetlerine icabetle 5-10 Mart tarihlerinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretleri çerçevesinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Ulukbek Maripov ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile de görüşmesi, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu ikinci ve Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu beşinci toplantılarının düzenlenmesi, ayrıca Semerkant Başkonsolosluğumuzun resmi açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.

Ziyaretler vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ülkeler arasında işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.