Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bu bir kişinin işi değil, ekip işinin de ötesinde kitlesel bir çalışma" diyen Feyzioğlu şunları söyledi:

* Anayasada ve kanunlarımızda şu an itibarıyla yazan temel hakların hayatta da uygulanmasını, uygulamada ihmali olanların da bu ihmalin sonuçlarını görmesini sağlayacak. Yetmez mi? Yani o cümlelerin insanların hayatında etkili olmasını sağlayacak. Zincirin halkası bu. Burada ihtiyaç sahibi var, burada o güzel cümle var. İyi de bu ikisi buluşmuyor. Bu plan o halkayı tamamlıyor.

* Eylem Planı'nın en büyük özelliği; evet çok büyük cümleler de var ama bir de somut sorunu tespit edip ona somut çözümü getiren çok sayıda başlığı, alt başlığı var.

* Ne kadar çok söylesek de neden makul sürede yargılanmadığımıza dair somut tespitler yapıp o tespitler doğrultusunda 'çözüm de şudur' demediğiniz sürece makul sürede yargılanma hakkı gökyüzündeki yıldızdır. Çok hoştur, bakar bakar durursunuz.

* Bir hâkim, tayin ve terfisinin ‘sürüncemede bırakma’ sebebiyle doğrudan etkileneceğini bilirse makul sürede yargılanma hakkı gökyüzündeki parlak yıldız olmaktan çıkacak, vatandaşın yıldızına dönüşecek.

* Bu plan hazırlanırken sahaya soruldu, avukata soruldu, stajyer avukata soruldu, icra kâtibine soruldu, yazı işleri çalışanlarına soruldu.