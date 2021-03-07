"Bu bir kişinin işi değil, ekip işinin de ötesinde kitlesel bir çalışma" diyen Feyzioğlu şunları söyledi:
* Anayasada ve kanunlarımızda şu an itibarıyla yazan temel hakların hayatta da uygulanmasını, uygulamada ihmali olanların da bu ihmalin sonuçlarını görmesini sağlayacak. Yetmez mi? Yani o cümlelerin insanların hayatında etkili olmasını sağlayacak. Zincirin halkası bu. Burada ihtiyaç sahibi var, burada o güzel cümle var. İyi de bu ikisi buluşmuyor. Bu plan o halkayı tamamlıyor.
* Eylem Planı'nın en büyük özelliği; evet çok büyük cümleler de var ama bir de somut sorunu tespit edip ona somut çözümü getiren çok sayıda başlığı, alt başlığı var.
* Ne kadar çok söylesek de neden makul sürede yargılanmadığımıza dair somut tespitler yapıp o tespitler doğrultusunda 'çözüm de şudur' demediğiniz sürece makul sürede yargılanma hakkı gökyüzündeki yıldızdır. Çok hoştur, bakar bakar durursunuz.
* Bir hâkim, tayin ve terfisinin ‘sürüncemede bırakma’ sebebiyle doğrudan etkileneceğini bilirse makul sürede yargılanma hakkı gökyüzündeki parlak yıldız olmaktan çıkacak, vatandaşın yıldızına dönüşecek.
* Bu plan hazırlanırken sahaya soruldu, avukata soruldu, stajyer avukata soruldu, icra kâtibine soruldu, yazı işleri çalışanlarına soruldu.
Feyzioğlu: Sorunlara somut çözümler getirdi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi.
"Bu bir kişinin işi değil, ekip işinin de ötesinde kitlesel bir çalışma" diyen Feyzioğlu şunları söyledi:
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