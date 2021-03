Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Törenine katıldı. Tören, Nene Hatu Gemisi’nde gerçekleşti. 12 denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan sayısının 306 olarak belirlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Dünya kadınlar gününde denizcilik eğitimi gören değerli arkadaşlarımızın deniz stajlarına ilişkin iş birliği protokolünü imzalayarak örnek bir adım atıyoruz. Milli mücadelemizin iz bırakan kadınlarından olan Nene Hatun ismini taşıyan gemide böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan aynı zamanda son derece anlamlı bir gün yaşıyoruz. 8 Kasım 1877 de Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine şehit olan kardeşi Hasan’ı, kundaktaki yavrusunu bırakıp elinde balta ile aziziye tabyalarında kahramanca savaşan bu kutlu kadınımızı huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Bugün burada kadının gücünü denizlerimizde de gösterecek denizcilik eğitimi alan çok değerli arkadaşlarımızın stajlarına ilişkin güzel birlikteliklere şahitlik ediyoruz. Lisans düzeyinde eğitim veren, üniversitelerimizde eğitim gören kız öğrencilerimize mevzuat gereği zorunlu deniz stajlarını yapmaları hususunda üniversite sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini hayata geçirmiş oluyoruz. Protokol kapsamında 12 denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan sayısı 306 olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik”

"Dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik" diyen, bakan Karaismailoğlu, "Bugün imzaladığımız protokolümüzde kadınların konumunu iş ve toplum yaşamında güçlendirmesine katkı verirken, denizcilik sektöründe kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlamış olacağız. Zira ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen politik programlar kapsamında denizcilik sektöründe kadın istihdamının arttırılması en önemli hedeflerimizden biri. Denizciliğe gönül vermiş kadınlarımızın da mavi vatanımızda üstlenecekleri görevlerle üzerlerine düşenin fevkinde bir başarı göstereceklerine inancımız tamdır. Çok kıymetli denizciler, Türkiye artık büyük hedefleri olan her alanda geleceği parlak bir ülkedir. Hepimizin önümüzdeki yıllara güvenle bakmasını istiyoruz. Bugün Türkiye mesleğinizi gururla ve en ileri teknik imkanlar içinde icra edeceğiniz güçlü bir denizcilik ülkesi haline gelmiştir. Çünkü bizler Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için her alanda çalışıyoruz. 19 yıldır Türkiye’de ulaştırma ve haberleşmede çağın ötesindeki projelerle küresel düzeyde iddiamızı arttırdık. Attığımız stratejik adımlarla bölgemizde ve dünyanın en önemli ticari koridorlarında lojistik bir süper güç haline geldik” dedi.