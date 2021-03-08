Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü.

İlk uygulama yeme içme yerleri ile umuma açık yerlerde gerçekleşti. 8 bin 476’sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 119 bin 610 personelin katıldığı denetimlerde, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

“Denetimlere 8 bin 476 yönetici katıldı”

8 bin 476 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık işyeri/işletmeler) ve 4 bin 47 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi.

“3 bin 82 iş yeri ve işletme uyarıldı”

Denetimler sonucunda toplam 983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.