Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bilindiği gibi, Kaftancıoğlu’nu 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf mahkemesi deverilen hükmü onamıştı.

Dosya, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na temyiz edildi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesine gönderilen tebliğnamede, 5 cezadan 4’üne onama, birine ise bozma istendi. Başsavcılık, Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadan ‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti’ şeklindeki paylaşımını terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren bir paylaşım olmadığına karar verdi. Kaftancıoğlu ile ilgili son kararı 16’ncı Ceza Dairesi verecek. Dairenin onaması halinde Kaftancıoğlu hakkında verilen hüküm kesinleşmiş olacak.